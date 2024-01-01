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*SLAYER вернулись! 77
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
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Puddle of Mudd

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28 фев 2024 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

11 дек 2023 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри

9 сен 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

12 июл 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

24 фев 2023 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

23 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA

19 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале

5 окт 2022 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году

8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

28 апр 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD

23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA
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Новое видео PUDDLE OF MUDD



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"Cash & Cobain", новое видео группы PUDDLE OF MUDD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ubiquitous", выпущенного в прошлом сентябре.




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