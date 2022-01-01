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Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»



Wes Scantlin заявил, что работал во время пандемии, не покладая рук:



«Я писал практически каждый день [во время пандемии], и я до сих пор это делаю. Это было что-то вроде: "Ну это действительно отстой, но в то же время и круто, что у меня есть столько времени, чтобы выразить своё художественное начало. Это был обоюдоострый меч».



По словам музыканты, у него есть «многоІ новой музыки, готовой к записи.



«И я работаю в студии последний месяц-полтора. Я уже готов вернуться и начать делать это снова. Я брал небольшие перерывы — просто на выходные».













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