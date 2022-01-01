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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Puddle of Mudd

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23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

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25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

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12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

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17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию

3 фев 2016 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя

16 апр 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD вновь арестован в аэропорту

25 фев 2015 : 		 Видео об аресте вокалиста PUDDLE OF MUDD

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|||| сегодня

Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»



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Wes Scantlin заявил, что работал во время пандемии, не покладая рук:

«Я писал практически каждый день [во время пандемии], и я до сих пор это делаю. Это было что-то вроде: "Ну это действительно отстой, но в то же время и круто, что у меня есть столько времени, чтобы выразить своё художественное начало. Это был обоюдоострый меч».

По словам музыканты, у него есть «многоІ новой музыки, готовой к записи.

«И я работаю в студии последний месяц-полтора. Я уже готов вернуться и начать делать это снова. Я брал небольшие перерывы — просто на выходные».

PUDDLE OF MUDD





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