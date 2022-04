сегодня



Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD



Justin Hawkins решил вставить свои пару центов относительно эпической кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD.



«Сегодня я расскажу о видео, которое вызвало много шуток. Это кавер PUDDLE OF MUDD на песню NIRVANA "About A Girl". Однако я хотел бы отреагировать на него с более сочувственной точки зрения и рассказать вам, почему, возможно, это вовсе не так смешно. А что думаете вы? Неправильно ли смеяться над этим или это просто смешно?"



Я особо не знаю об этой группе, я не знаю, что с ним происходит, но похоже, что когда он настраивается, чтобы спеть даже первую строчку, кажется, что ему немного больно. Когда это влезает в твою голову, у тебя нет шансов.



Вы можете увидеть певца из PUDDLE OF MUDD, его лицо выглядит вот так [принимает страдальческое выражение], и это ещё до того, как он спел хоть одну ноту. Так что его голова занята не тем, чем надо. Он уже словно прикидывает, какими будут эти сложные высокие ноты, какими они будут по ощущениям. И я представляю, как напрягается его голос. Когда вы испытываете такое напряжение, которое проявляется [в горле], на самом деле проблема в [голове]».

























