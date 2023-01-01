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Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли



По данным RadarOnline.com, вокалист группы PUDDLE OF MUDD Wesley "Wes" Scantlin был арестован в понедельник (20 февраля) после того, как он якобы появился в старом доме, который он потерял из-за лишения права выкупа.



В информационном центре для заключенных департамента шерифа округа Лос-Анджелес указано, что 50-летний музыкант был арестован в Голливуде около 11:00 утра и доставлен в тюрьму по обвинению в нарушении общественного порядка.



Хотя первоначально за Scantlin'a был внесен залог в размере 1000 долларов, в 14:26 он был освобожден под подписку о невыезде.



По данным RadarOnline.com, арест произошел после того, как женщина в социальной сети TikTok заявила, что "известный рок-певец" явился в ее дом на Голливудских холмах и отказался уходить. В видео, которое она разместила на платформе, она сказала, что мужчина "расположился на улице" и угрожал ее горничной, и в итоге был арестован, потому что против него есть "действующий судебный запрет". На записи видно, что мужчина находится возле дома, который Scantlin приобрел в 2005 году за 1,7 миллиона долларов. После того, как десять лет спустя Scantlin потерял это поместье из-за лишения права выкупа, он был обвинен в вандализме и незаконном проникновении в дом. В инциденте в январе 2016 года Scantlin якобы попытался проникнуть внутрь через окно, а когда это не удалось, он вызвал слесаря, чтобы тот сменил замки. Тогда Scantlin также вырвал из стены систему сигнализации и нанес другие повреждения двери гаража и водопроводу. Общий ущерб, нанесенный дому, составил почти 7 000 долларов.







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