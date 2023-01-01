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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 48
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 26
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
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Puddle of Mudd

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8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

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23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA

17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году
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Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли



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По данным RadarOnline.com, вокалист группы PUDDLE OF MUDD Wesley "Wes" Scantlin был арестован в понедельник (20 февраля) после того, как он якобы появился в старом доме, который он потерял из-за лишения права выкупа.

В информационном центре для заключенных департамента шерифа округа Лос-Анджелес указано, что 50-летний музыкант был арестован в Голливуде около 11:00 утра и доставлен в тюрьму по обвинению в нарушении общественного порядка.

Хотя первоначально за Scantlin'a был внесен залог в размере 1000 долларов, в 14:26 он был освобожден под подписку о невыезде.

По данным RadarOnline.com, арест произошел после того, как женщина в социальной сети TikTok заявила, что "известный рок-певец" явился в ее дом на Голливудских холмах и отказался уходить. В видео, которое она разместила на платформе, она сказала, что мужчина "расположился на улице" и угрожал ее горничной, и в итоге был арестован, потому что против него есть "действующий судебный запрет". На записи видно, что мужчина находится возле дома, который Scantlin приобрел в 2005 году за 1,7 миллиона долларов. После того, как десять лет спустя Scantlin потерял это поместье из-за лишения права выкупа, он был обвинен в вандализме и незаконном проникновении в дом. В инциденте в январе 2016 года Scantlin якобы попытался проникнуть внутрь через окно, а когда это не удалось, он вызвал слесаря, чтобы тот сменил замки. Тогда Scantlin также вырвал из стены систему сигнализации и нанес другие повреждения двери гаража и водопроводу. Общий ущерб, нанесенный дому, составил почти 7 000 долларов.




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