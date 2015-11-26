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Puddle of Mudd

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27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA

17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию

3 фев 2016 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя

16 апр 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD вновь арестован в аэропорту

25 фев 2015 : 		 Видео об аресте вокалиста PUDDLE OF MUDD

19 янв 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD арестован в Денвере
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|||| сегодня

Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать



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В рамках беседы с Dr. Music вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin ответил на вопрос о том, интересно ли ему написание биографии:

«Единственная проблема с этим, чувак, заключается в том, что ты должен очень серьёзно к этому подойти и по сути просто отодвинуть все свои дела на задний план. Тебе придется выложить из кармана кучу сумасшедших, безумных поступков и странных вещей, которые ты совершил, за которые тебе стыдно, и тому подобное. Но я думаю, нужно смириться с этим и просто сделать это.

Я готовился написать книгу, а потом пандемия затормозила многие дела, реально почти всё, ну и мне пришлось отложить всё на потом. Будущее выглядит неплохо. И да — книга может выйти, я буду сидеть и рассказывать кучу безумных историй!»

PUDDLE OF MUDD





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