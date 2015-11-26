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Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать



В рамках беседы с Dr. Music вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin ответил на вопрос о том, интересно ли ему написание биографии:



«Единственная проблема с этим, чувак, заключается в том, что ты должен очень серьёзно к этому подойти и по сути просто отодвинуть все свои дела на задний план. Тебе придется выложить из кармана кучу сумасшедших, безумных поступков и странных вещей, которые ты совершил, за которые тебе стыдно, и тому подобное. Но я думаю, нужно смириться с этим и просто сделать это.



Я готовился написать книгу, а потом пандемия затормозила многие дела, реально почти всё, ну и мне пришлось отложить всё на потом. Будущее выглядит неплохо. И да — книга может выйти, я буду сидеть и рассказывать кучу безумных историй!»







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