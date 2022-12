сегодня



Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале



В рамках беседы с радиостанцией Z93 вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin подтвердил, что работает с бывшим басистом PUDDLE OF MUDD Doug'ом Ardito и бывшим гитаристом группы, Christian'ом Stone'ом:



«Это просто потрясающе, чувак. Эти ребята просто потрясающие, и они всегда будут потрясающими, потрясающими музыкантами и авторами песен. У них хранится огромное количество песен, с которыми мы вместе работали за последние 10 лет. И я не могу дождаться возможности поработать с ними, вернуться и сделать что-то совместно. Но, к счастью, у них есть семьи и всё такое. И да благословит Господь всех их детей, их семьи. Семья — это самое главное».







