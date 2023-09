сегодня



Новая песня PUDDLE OF MUDD



"Cash & Cobain", новая песня группы PUDDLE OF MUDD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ubiquitous", выход которого состоялся восьмого сентября на Pavement Entertainment:



01. My Baby

02. Dance with Me

03. Cash & Cobain

04. Butterface

05. Candy

06. Running Out Of Time

07. Man In The Mirror

08. U Wrekd Me

09. Complication

10. California

11. Poke Out My Eyes







