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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 21
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Новое видео MEGADETH 9
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Puddle of Mudd

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23 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA

19 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале

5 окт 2022 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году

8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

28 апр 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD

23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA

17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию
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Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA



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В рамках недавней беседы с Songfacts вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin поведал о том, что он думает об исполнении кавер-версии NIRVANA "About A Girl", видео на которую стало вирусным:

«Знаете, я тогда проходил процесс акклиматизации, и день был тот ещё, плюс я уже исполнил пять или шесть песен до этого, а играть кавер-версию и вовсе не должен был, так как я не могу с ней справиться, и, короче, я очень устал. В итоге всё смотрелось и слушалось как первостатейное дерьмецо. Но живи и продолжай бороться дальше!»




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