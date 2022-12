сегодня



Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA



В рамках недавней беседы с Songfacts вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin поведал о том, что он думает об исполнении кавер-версии NIRVANA "About A Girl", видео на которую стало вирусным:



«Знаете, я тогда проходил процесс акклиматизации, и день был тот ещё, плюс я уже исполнил пять или шесть песен до этого, а играть кавер-версию и вовсе не должен был, так как я не могу с ней справиться, и, короче, я очень устал. В итоге всё смотрелось и слушалось как первостатейное дерьмецо. Но живи и продолжай бороться дальше!»







