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Puddle of Mudd

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Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»



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Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin в недавнем интервью рассказал о том, как проводит время на карантине:

«На самом деле у меня не было проблем с тем, чтобы остаться дома. Всё, что я могу сделать, — это писать. Я достаю до усрачки моих долбаных соседей по комнате — сочиняю и всё такое. Большинство подруг, с которыми я встречаюсь или что-то вроде того, — они все в тот или иной момент от меня устают, ведь я в любое время дня и ночи пишу. Это уже не имеет значения. Они устают слышать, как я, чёрт возьми, сочиняю песни. Это довольно забавно. Прошлая ночь была уморительной. Я и мой друг — мы чуть не поссорились, это всё было так нелепо. Сейчас всё круто, но было весело».

PUDDLE OF MUDD





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Frostauskas


20 дек 2020, 11:41		Кот Бегемот : "Сижу, примус починяю".


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