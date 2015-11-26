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Вокалист PUDDLE OF MUDD : «Сижу, сочиняю тексты»



Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin в недавнем интервью рассказал о том, как проводит время на карантине:



«На самом деле у меня не было проблем с тем, чтобы остаться дома. Всё, что я могу сделать, — это писать. Я достаю до усрачки моих долбаных соседей по комнате — сочиняю и всё такое. Большинство подруг, с которыми я встречаюсь или что-то вроде того, — они все в тот или иной момент от меня устают, ведь я в любое время дня и ночи пишу. Это уже не имеет значения. Они устают слышать, как я, чёрт возьми, сочиняю песни. Это довольно забавно. Прошлая ночь была уморительной. Я и мой друг — мы чуть не поссорились, это всё было так нелепо. Сейчас всё круто, но было весело».













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