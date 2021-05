сегодня



Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей



По данным TMZ, бывший гитарист PUDDLE OF MUDD Paul Phillips подал иск против флоридского медицинского центра Baptist Medical Center Of The Beaches и двух врачей, утверждая, что их лечение повлекло за собой черепно-мозговую травму и серьёзные судороги, которые могут повлиять на его способность исполнять музыку.



Phillips, который играл в группе PUDDLE OF MUDD с 2001 по 2005 и с 2009 по 2011 годы, был госпитализирован в ноябре 2019 года после жалоб на изменённое психическое состояние и возможный припадок. Сначала он страдал от низкого уровня натрия, но врачи постепенно привели его уровень в норму, после чего его выписали из больницы. Через три дня у него случился припадок, и его снова срочно доставили в больницу. МРТ показало повреждение мозга, которое, как он теперь утверждает, было вызвано лечением, оказанным ему в больнице.



В детстве Phillips впервые начал осваивать гитару, когда ему было всего 11 лет. На него повлиял отец, который в детстве играл в кавер-группе. Когда он стал старше, его первое настоящее выступление состоялось с группой HAPPY HOUR из Джексонвилла. После того, как его друг Fred Durst пригласил его на прослушивание, Phillips стал участником группы PUDDLE OF MUDD в 1999 году и оставался в ней до 2005 года.







