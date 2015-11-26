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Puddle of Mudd

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Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году



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Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin в недавнем разговоре сообщил, что фанатам стоит ждать в 2019 году новую работу группы:

«Мы вернёмся с новым альбомом, и он серьёзно надерёт всем задницы. Мы порвали свои попки на британский флаг во время работы над ним, и нам всем не терпится дождаться момента, когда все его смогут услышать. Уже скоро!»



PUDDLE OF MUDD To Release




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