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Puddle of Mudd

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16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

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|||| сегодня

Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках



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В рамках недавнего интервью с вокалистом PUDDLE OF MUDD Wes'ом Scantlin'ом у него спросили. каких «чик» он любит в турне, на что он ответил:

«Я хочу сказать вот что: когда ты на гастролях и ты вокалист, то постоянно пытаешься дать отдых голосу, чтобы хорошо выступать. А девушки, мужик, они не дадут тебе спать, мужик — они не дадут тебе спать допоздна, всё будет продолжаться слишком долго. И что бы у них ни было в наличии, нам это тоже не нужно. Так что да — лучше всего просто держаться волчьей стаи — просто держаться своей стаи и не отклоняться от курса. И просто оставайтесь сосредоточенными, не сворачивайте с выбранного пути.

В женщинах нет ничего плохого, но ты должен придерживаться курса и быть профессионалом. Иначе ты проснёшься, девчонки не давали тебе покоя, ты не выспался, и потом плохо поёшь. И ты такой: "Ёп-па, чувак. Что я наделал?"

Нет ничего плохого в девушках, но они просто не дают тебе спать!»

PUDDLE OF MUDD





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kliops144


25 окт 2021, 13:47		Ну, ладно, так тому и быть, задам этот безусловно волнующий всех вопрос: "шо за баба на фотках??7"

PS] Найс топчик у Веса.

Corpsegrinder04


25 окт 2021, 13:52		шо за баба на фотках??7"
Очередной бодипозитивный киборг из Англии. Блог какой-то ведет для свиней. Через яндекс поиск по картинке можно найти при желании.


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