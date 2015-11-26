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Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках



В рамках недавнего интервью с вокалистом PUDDLE OF MUDD Wes'ом Scantlin'ом у него спросили. каких «чик» он любит в турне, на что он ответил:



«Я хочу сказать вот что: когда ты на гастролях и ты вокалист, то постоянно пытаешься дать отдых голосу, чтобы хорошо выступать. А девушки, мужик, они не дадут тебе спать, мужик — они не дадут тебе спать допоздна, всё будет продолжаться слишком долго. И что бы у них ни было в наличии, нам это тоже не нужно. Так что да — лучше всего просто держаться волчьей стаи — просто держаться своей стаи и не отклоняться от курса. И просто оставайтесь сосредоточенными, не сворачивайте с выбранного пути.



В женщинах нет ничего плохого, но ты должен придерживаться курса и быть профессионалом. Иначе ты проснёшься, девчонки не давали тебе покоя, ты не выспался, и потом плохо поёшь. И ты такой: "Ёп-па, чувак. Что я наделал?"



Нет ничего плохого в девушках, но они просто не дают тебе спать!»







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