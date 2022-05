сегодня



Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов



Wes Scantlin в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме PUDDLE OF MUDD:



«Мне просто нужно немного отполировать и пересмотреть пару вещей. Я много работал с [бывшим басистом PUDDLE OF MUDD] Doug'ом Ardito [и бывшим гитаристом PUDDLE OF MUDD] Christian'ом Stone'ом, которые раньше играли со мной. И они сохранили кучу песен, которые были сделаны. И я был очень рад этому. Это было немного фанково, но я рад, что они попали в архив. Так что это сняло большой груз с моих плеч».







