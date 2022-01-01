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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
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Puddle of Mudd

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Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов



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Wes Scantlin в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме PUDDLE OF MUDD:

«Мне просто нужно немного отполировать и пересмотреть пару вещей. Я много работал с [бывшим басистом PUDDLE OF MUDD] Doug'ом Ardito [и бывшим гитаристом PUDDLE OF MUDD] Christian'ом Stone'ом, которые раньше играли со мной. И они сохранили кучу песен, которые были сделаны. И я был очень рад этому. Это было немного фанково, но я рад, что они попали в архив. Так что это сняло большой груз с моих плеч».




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