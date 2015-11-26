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Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником



Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin покинул сцену в начале сета из-за того, что светотехник постоянно слепил его и не давал нормально выступить. Он обратился к нему с такой речью:



«Я не знаю, почему свет постоянно слепит меня во время всего выступления. Сейчас я могу видеть всех вас. Но если бы вы, ребята, стояли здесь, где я сейчас нахожусь, это было бы похоже на грёбаный фонарик, мигающий в вашей грёбаной голове, и я не думаю, что это чертовски круто, правда».



Затем он, очевидно, обратился непосредственно к штатному светотехнику:



«По мне, так это просто долбаный идиот. Пошёл ты на йух, ублюдок. Из ниоткуда появился ещё один долобэнэ. У меня тоже есть фонарик, ублюдок!»







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