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Puddle of Mudd

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23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA

17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию

3 фев 2016 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя

16 апр 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD вновь арестован в аэропорту

25 фев 2015 : 		 Видео об аресте вокалиста PUDDLE OF MUDD

19 янв 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD арестован в Денвере
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|||| сегодня

Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником



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Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin покинул сцену в начале сета из-за того, что светотехник постоянно слепил его и не давал нормально выступить. Он обратился к нему с такой речью:

«Я не знаю, почему свет постоянно слепит меня во время всего выступления. Сейчас я могу видеть всех вас. Но если бы вы, ребята, стояли здесь, где я сейчас нахожусь, это было бы похоже на грёбаный фонарик, мигающий в вашей грёбаной голове, и я не думаю, что это чертовски круто, правда».

Затем он, очевидно, обратился непосредственно к штатному светотехнику:

«По мне, так это просто долбаный идиот. Пошёл ты на йух, ублюдок. Из ниоткуда появился ещё один долобэнэ. У меня тоже есть фонарик, ублюдок!»

PUDDLE OF MUDD



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