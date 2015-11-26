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Puddle of Mudd

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|||| сегодня

PUDDLE OF MUDD думают о записи



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Wes Scantlin в рамках недавнего интервью сообщил, что группа думает о студийной работе:

«Мы, скорее всего, где-то в ближайшие пару недель, может месяц, отправимся в студию, чтобы начать запись и отлично провести время. У меня просто тонна идей на этот счёт».

Относительно того, кто будет продюсером альбома, он ответил:

«Может быть, мы воспользуемся услугами разных людей. Я пока ещё точно не решил. Но да, об этом я тоже уже размышлял».

PUDDLE OF MUDD To Begin Recording New Album:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


22 окт 2021, 12:30		Знаем мы твоё отлично провести время. Опять в рехаб отъедешь)


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