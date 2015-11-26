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PUDDLE OF MUDD думают о записи
Wes Scantlin в рамках недавнего интервью сообщил, что группа думает о студийной работе:
«Мы, скорее всего, где-то в ближайшие пару недель, может месяц, отправимся в студию, чтобы начать запись и отлично провести время. У меня просто тонна идей на этот счёт».
Относительно того, кто будет продюсером альбома, он ответил:
«Может быть, мы воспользуемся услугами разных людей. Я пока ещё точно не решил. Но да, об этом я тоже уже размышлял».
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YNWA
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