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HYPOCRISY летом



Лидер PAIN/HYPOCRISY Peter Tägtgren подвёл итоги года:



«Всех с новым годом! Это был сложный год — многие потеряли работу или близких людей. Если честно, то это был дерьмовый год, он был хорош только для политиков и фармацевтов, рабочие же либо сломали шею, либо близки к этому.



Мой новый год стартует релизом нескольких песен PAIN (в феврале) и HYPOCRISY — в начале лета, и где-то в этом промежутке появится новый проект. Берегите себя и скоро увидимся!»







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