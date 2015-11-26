HYPOCRISY летом

Лидер PAIN/HYPOCRISY Peter Tägtgren подвёл итоги года:
«Всех с новым годом! Это был сложный год — многие потеряли работу или близких людей. Если честно, то это был дерьмовый год, он был хорош только для политиков и фармацевтов, рабочие же либо сломали шею, либо близки к этому.
Мой новый год стартует релизом нескольких песен PAIN (в феврале) и HYPOCRISY — в начале лета, и где-то в этом промежутке появится новый проект. Берегите себя и скоро увидимся!»
rassol
matthew3833
Санчез
Exceptional
Nepalcev
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