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Hypocrisy

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3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников

10 апр 2012 : 		 HYPOCRISY начнут запись осенью

11 ноя 2011 : 		 HYPOCRISY работают над новым альбомом

7 окт 2011 : 		 Концертная песня HYPOCRISY

12 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD HYPOCRISY

8 сен 2011 : 		 Обложка нового DVD HYPOCRISY

11 авг 2011 : 		 DVD HYPOCRISY выйдет в октябре

23 апр 2010 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 мар 2010 : 		 HYPOCRISY сняли выступление в Софии для DVD
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Лидер PAIN/HYPOCRISY Peter Tägtgren подвёл итоги года:

«Всех с новым годом! Это был сложный год — многие потеряли работу или близких людей. Если честно, то это был дерьмовый год, он был хорош только для политиков и фармацевтов, рабочие же либо сломали шею, либо близки к этому.

Мой новый год стартует релизом нескольких песен PAIN (в феврале) и HYPOCRISY — в начале лета, и где-то в этом промежутке появится новый проект. Берегите себя и скоро увидимся!»

PETER TГ„GTGREN Reveals New PAIN Music Is Slated For February; New HYPOCRISY Album To Be Released This Summer



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

rassol


3 янв 2021, 11:10		Да ладно? Hypocrisy? Не верю.

matthew3833


3 янв 2021, 11:17		С Тиллем разбежался и сразу время появилось.

Санчез


3 янв 2021, 14:46		ждем новый альбом PAIN

Exceptional


3 янв 2021, 15:41		Новый проект? А надо?

Nepalcev


3 янв 2021, 16:41		Давай-давай!!!


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