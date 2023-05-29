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Hypocrisy

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29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY
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Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY



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Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

HYPOCRISY Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Available




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29 май 2023
WahrandPhain
включил чисто из-за розуэл 47, отрадно что звучит практически также как и на альбоме. Голос Петюни уже не тот конечно, но все еще мощен. Класс.

просмотров: 354

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