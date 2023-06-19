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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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*

Hypocrisy

*



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18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

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28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

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21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

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2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY
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|||| 19 июн 2023

У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ



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Thomas Elofsson опубликовал следующее сообщение:

«Итак. Сегодня был не очень хороший день, но в то же время и хороший. Несколько часов назад у меня случился обширный сердечный приступ. Я только что после операции и немного устал, но в хорошем настроении 😃 Я выжил. Три вены оказались закупорены, и их пришлось прочищать. Доктор проделал хорошую работу, и я обязан ему всем, что у меня есть. Спасибо ❤️ Шоу должно продолжаться, и как раз в эту минуту @hypocrisyband играют без меня впервые за 13 лет! 😃
Give em hell boys!!! 😁 Теперь я буду отдыхать 😁👍»

HYPOCRISY Guitarist Thomas Elofsson Suffers Massive Heart Attack- "Today Was Not A Good Day; I Survived"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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19 июн 2023
M
Mistis
Здоровья мужику! Вот до чего качалка человека довела

просмотров: 380

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