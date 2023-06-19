19 июн 2023



У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ



Thomas Elofsson опубликовал следующее сообщение:



«Итак. Сегодня был не очень хороший день, но в то же время и хороший. Несколько часов назад у меня случился обширный сердечный приступ. Я только что после операции и немного устал, но в хорошем настроении 😃 Я выжил. Три вены оказались закупорены, и их пришлось прочищать. Доктор проделал хорошую работу, и я обязан ему всем, что у меня есть. Спасибо ❤️ Шоу должно продолжаться, и как раз в эту минуту @hypocrisyband играют без меня впервые за 13 лет! 😃

Give em hell boys!!! 😁 Теперь я буду отдыхать 😁👍»







+3 -0



( 1 ) просмотров: 380

