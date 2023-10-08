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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Hypocrisy

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16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

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5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

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26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

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23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

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10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD
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HYPOCRISY о "The Final Chapter"



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Peter Tägtgren, Mikael Hedlund и Lars Szöke (барабаны, 1990–2004) записали ролик, в котором рассказывают об альбоме HYPOCRISY "The Final Chapter".

HYPOCRISY Looks Back At The Final Chapter Album; Video




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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8 окт 2023
Corpsegrinder04
The Final Chapter уебанский альбом. Как бы я не любил Хипокриси и не имел на дисках все альбомы с 92 по 13-й, это рельный мусор. Сцольке охуенный и чёткий чёрт. Который является соавтором до хуя песен группы. Дай Бог здоровья мужику. Видно схуднул мальца.
ps А 97 альбом реально говно , особенно по сравненнию с Абдактетом и одноимёнником 99-м.
8 окт 2023
Lord Iscariah
Corpsegrinder04, нормальный альбом, не лучший, но не дерьмо, как ты говоришь. Треки A Coming Race, Adjusting The Sun и The Final Chapter охрененные. Да и группа того же мнения, ибо до сих пор их на концертах играют.

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