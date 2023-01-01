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Переиздания HYPOCRISY весной



HYPOCRISY сообщили о том, что пятого мая состоится выход первых переизданий на Nuclear Blast Records — Penetralia (1992), Osculum Obscenum (1993), The Fourth Dimension (1994), Abducted (1996):



- Penetralia (Reissue 2023) Gatefold LP, CD

- Osculum Obscenum (Reissue 2023) Gatefold LP, CD

- The Fourth Dimension (Reissue 2023) Gatefold 2LP, CD

- Abducted (Reissue 2023) Gatefold LP, CD







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