Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Новая песня KILLING JOKE 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
[= ||| все новости группы



*

Hypocrisy

*



18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздания HYPOCRISY весной



zoom
HYPOCRISY сообщили о том, что пятого мая состоится выход первых переизданий на Nuclear Blast Records — Penetralia (1992), Osculum Obscenum (1993), The Fourth Dimension (1994), Abducted (1996):

- Penetralia (Reissue 2023) Gatefold LP, CD
- Osculum Obscenum (Reissue 2023) Gatefold LP, CD
- The Fourth Dimension (Reissue 2023) Gatefold 2LP, CD
- Abducted (Reissue 2023) Gatefold LP, CD

HYPOCRISY Announce First Chapter Of Reissues; Pre-Order Starts Today




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 483

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом