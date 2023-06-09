Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*SLIPKNOT расстались с клавишником 11
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
[= ||| все новости группы



*

Hypocrisy

*



9 июн 2023 : 		 Новое видео HYPOCRISY

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео HYPOCRISY



zoom
"They Will Arrive", новое видео группы HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Worship".

HYPOCRISY Premier




Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 июн 2023
o
olly71
ну нормально так.
9 июн 2023
N
Nepalcev
Вполне. А что там с Pain?
9 июн 2023
M
Mad Katz
Крайне уныло, как вроде бы всё от этого героя рокнролла, или был там свой Кипер ов зе севн киз р.1 когда-то?
9 июн 2023
gravitgroove
Mad Katz, был, Abducted называется.
9 июн 2023
Corpsegrinder04
Mad Katz, да Абдактед и The Fourth Dimension тоже заебись, где петрушка гроулингом ебашил норм. Апокалипс там первая песня с альбома вообще дум охуенный.

просмотров: 858

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом