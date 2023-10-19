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Hypocrisy

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26 авг 2023 : 		 HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023

19 июн 2023 : 		 У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ

9 июн 2023 : 		 Новое видео HYPOCRISY

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY
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HYPOCRISY о Hypocrisy



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Peter Tägtgren, Mikael Hedlund и Lars Szöke (барабаны, 1990–2004) записали ролик, в котором рассказывают об альбоме HYPOCRISY "Hypocrisy"

HYPOCRISY Look Back At Their Self-Titled Sixth Album - "We Were Just Writing Music, As Always"; Video




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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19 окт 2023
M
Mateas89
Блин, насколько Хедлунд молодым выглядит, настолько же старыми дедами выглядят Тагтгрен и Зоке.
19 окт 2023
N
Nepalcev
Mateas89, так он и самый молодой, 47 только, а им по 53.
19 окт 2023
M
Mateas89
Nepalcev, 6 лет разницы - это не сильно много. На вид их лет 20 разделяет.
19 окт 2023
N
Nepalcev
Mateas89, к полтосу расклады уже другие, гормоналка начинает просаживаться, хроники букет, год за два-три может тикать, у кого как генетика вывозит. Это не 27 и 33.

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