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HYPOCRISY о Hypocrisy



Peter Tägtgren, Mikael Hedlund и Lars Szöke (барабаны, 1990–2004) записали ролик, в котором рассказывают об альбоме HYPOCRISY "Hypocrisy"







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