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Hypocrisy

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10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников

10 апр 2012 : 		 HYPOCRISY начнут запись осенью

11 ноя 2011 : 		 HYPOCRISY работают над новым альбомом

7 окт 2011 : 		 Концертная песня HYPOCRISY

12 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD HYPOCRISY

8 сен 2011 : 		 Обложка нового DVD HYPOCRISY

11 авг 2011 : 		 DVD HYPOCRISY выйдет в октябре
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Новое видео HYPOCRISY



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"Chemical Whore", новое видео группы HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Worship", выходящего 26 ноября на Nuclear Blast Records:

01. Worship

02. Chemical Whore

03. Greedy Bastards

04. Dead World

05. We're The Walking Dead

06. Brotherhood Of The Serpent

07. Children Of The Gray

08. Another Day

09. They Will Arrive

10. Bug In The Net

11. Gods Of The Underground

HYPOCRISY To Release 'Worship' Album In November; 'Chemical Whore' Music Video Available





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

gravitgroove


10 сен 2021, 21:15		pемесло

Orgik


10 сен 2021, 21:43		На злобу дня, охуенно. Наконец-то появился достойный отклик на происходящее в жидовском мире.

Nepalcev


10 сен 2021, 21:48		Заебитлз!

hansi_hrb


10 сен 2021, 21:51		хорошо, а клип шляпа.

overgrin


10 сен 2021, 22:15		Да не только клип Шляпа :-)


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