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Hypocrisy

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30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников
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Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания



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HYPOCRISY 26 ноября устроили специальную сессию по прослушиванию альбома, в рамках которой винил был отправлен в стратосферу. Путешествие было выполнено на специально разработанной ракете-носителе, которая пронесла и удерживала пластинку в полете через атмосферу. Аппарат был поднят большим воздушным шаром, наполненным водородом, и достиг максимальной высоты более 120 000 футов/36,57 км над Землей. Он опустился на Землю, развивая скорость более 200 миль в час, пока не вошел в тропосферу (где мы все живем), после чего бортовой парашют замедлил скорость полета до легкой прогулки, когда аппарат коснулся земли.

HYPOCRISY's Worship Reaches New Heights As The First Metal Album Launched Into Space; Video



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