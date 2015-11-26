Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

HYPOCRISY 26 ноября устроили специальную сессию по прослушиванию альбома, в рамках которой винил был отправлен в стратосферу. Путешествие было выполнено на специально разработанной ракете-носителе, которая пронесла и удерживала пластинку в полете через атмосферу. Аппарат был поднят большим воздушным шаром, наполненным водородом, и достиг максимальной высоты более 120 000 футов/36,57 км над Землей. Он опустился на Землю, развивая скорость более 200 миль в час, пока не вошел в тропосферу (где мы все живем), после чего бортовой парашют замедлил скорость полета до легкой прогулки, когда аппарат коснулся земли.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).