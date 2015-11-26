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Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания



HYPOCRISY 26 ноября устроили специальную сессию по прослушиванию альбома, в рамках которой винил был отправлен в стратосферу. Путешествие было выполнено на специально разработанной ракете-носителе, которая пронесла и удерживала пластинку в полете через атмосферу. Аппарат был поднят большим воздушным шаром, наполненным водородом, и достиг максимальной высоты более 120 000 футов/36,57 км над Землей. Он опустился на Землю, развивая скорость более 200 миль в час, пока не вошел в тропосферу (где мы все живем), после чего бортовой парашют замедлил скорость полета до легкой прогулки, когда аппарат коснулся земли.

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