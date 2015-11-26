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Hypocrisy

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28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

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2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

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27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников

10 апр 2012 : 		 HYPOCRISY начнут запись осенью
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|||| сегодня

Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»



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Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN) в рамках недавнего интервью обсудил тему обязательной вакцинации:

«К сожалению, я не отношусь к оптимистам, когда речь заходит о COVID. Я думаю, что снова будет пара пиков и [закрытия] здесь и [закрытия] там. К сожалению, так оно и есть. Я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, закончится ли это когда-нибудь. Но, возможно, мы сможем стать более невосприимчивыми к этой болезни, чтобы она не была настолько смертельной — чтобы она не влияла на вас столь ужасно, если у вас будет нормальный иммунитет к ней.

Все знают, что я очень скептически отношусь к вакцинам и тому подобному, особенно когда вам пытаются навязать их насильно. Потому что если вы начинаете навязывать [это людям], то я занимаю обратную позицию Но самое замечательное во мне то, что я не социален. Я живу в лесу, поэтому для меня нет необходимости находиться среди людей. Единственное, когда я выбираюсь на свет, это когда я отправляюсь в свою студию или иду в местный продуктовый магазин, где бывает не более четырех человек когда я там делаю покупки. Так что я там ничем не рискую. И даже люди, которые получают вакцину, все равно распространяют болезнь, так что я не вижу разницы, к сожалению.

Меня пугает, когда они начинают снижать возраст детей [которые могут получить вакцину] и вводить то, что они еще не испытали. И единственное, что они пытаются сделать, — это побыстрее утвердить вакцину, меня это тоже очень пугает. Но сейчас все обстоит именно так и нам придется с этим смириться. Ну и пока я не собираюсь куда-то ехать, я и хочу делать прививку. Однако ее придется сделать, когда мы начнем гастролировать. Так что, да, в наше время все так и есть. Поэтому я держусь подальше от людей, пока не поеду на гастроли... В моей деревне живет двадцать человек, наши дома находятся очень далеко друг от друга. Так что я не вижу никакой проблемы в том, чтобы не делать прививку прямо сейчас».

HYPOCRISY/PAIN Leader PETER TГ„GTGREN Won





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

WahrandPhain


28 ноя 2021, 21:08		Ты должен был бороться с рептилоидами, а не примкнуть к ним!

Petrovich Sexyy


28 ноя 2021, 21:20		"Ты должен был бороться с рептилоидами, а не примкнуть к ним!"

Ахахаха


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