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Лидер HYPOCRISY : «Приму дозу перед туром»



Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN) в рамках недавнего интервью обсудил тему обязательной вакцинации:



«К сожалению, я не отношусь к оптимистам, когда речь заходит о COVID. Я думаю, что снова будет пара пиков и [закрытия] здесь и [закрытия] там. К сожалению, так оно и есть. Я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, закончится ли это когда-нибудь. Но, возможно, мы сможем стать более невосприимчивыми к этой болезни, чтобы она не была настолько смертельной — чтобы она не влияла на вас столь ужасно, если у вас будет нормальный иммунитет к ней.



Все знают, что я очень скептически отношусь к вакцинам и тому подобному, особенно когда вам пытаются навязать их насильно. Потому что если вы начинаете навязывать [это людям], то я занимаю обратную позицию Но самое замечательное во мне то, что я не социален. Я живу в лесу, поэтому для меня нет необходимости находиться среди людей. Единственное, когда я выбираюсь на свет, это когда я отправляюсь в свою студию или иду в местный продуктовый магазин, где бывает не более четырех человек когда я там делаю покупки. Так что я там ничем не рискую. И даже люди, которые получают вакцину, все равно распространяют болезнь, так что я не вижу разницы, к сожалению.



Меня пугает, когда они начинают снижать возраст детей [которые могут получить вакцину] и вводить то, что они еще не испытали. И единственное, что они пытаются сделать, — это побыстрее утвердить вакцину, меня это тоже очень пугает. Но сейчас все обстоит именно так и нам придется с этим смириться. Ну и пока я не собираюсь куда-то ехать, я и хочу делать прививку. Однако ее придется сделать, когда мы начнем гастролировать. Так что, да, в наше время все так и есть. Поэтому я держусь подальше от людей, пока не поеду на гастроли... В моей деревне живет двадцать человек, наши дома находятся очень далеко друг от друга. Так что я не вижу никакой проблемы в том, чтобы не делать прививку прямо сейчас».







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