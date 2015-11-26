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Hypocrisy

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8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников

10 апр 2012 : 		 HYPOCRISY начнут запись осенью

11 ноя 2011 : 		 HYPOCRISY работают над новым альбомом

7 окт 2011 : 		 Концертная песня HYPOCRISY
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Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме



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PETER TÄGTGREN в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме группы:


«Я бы сказал, что вся задумка этого альбома или его создания в основном заключалась в том, чтобы создать лучшие песни HYPOCRISY и сделать более качественный продакшн. И я считаю, что в нём есть все необходимые элементы — много грустных песен, много медленных песен, много среднетемповых песен, много эпических песен, понимаете, вы как будто плывёте по течению. Так что, надеюсь, люди будут довольны. Если честно, я на самом деле никогда не знаю, чего хотят фанаты HYPOCRISY от HYPOCRISY [смеётся]. Потому что в прошлом было так много альбомов в разных стилях, но в них всё равно присутствует ощущение HYPOCRISY. Так что, наверное, это в моей ДНК, когда я пишу музыку, я думаю определённым образом, и да — это превращается в HYPOCRISY, несмотря ни на что. Но я однозначно почувствовал, что он ближе к альбомам конца 90-х, так сказать, по стилю песен. Но всё равно это HYPOCRISY сегодняшнего дня. Это не тот случай, когда я бы хотел клонировать себя или что-то ещё подобное в плане песен — это просто то, что приходит мне в голову.

Mikael и Horgh тоже внесли свой вклад, написав по паре риффов. Так что я считаю, что важно писать от души, а не смотреть по сторонам на то, что популярно, а что нет. Ты знаешь, что это HYPOCRISY, и они всегда будут так звучать, так что либо принимай это, либо нет».

HYPOCRISYвЂ™s PETER TГ„GTGREN On Worship вЂ“ вЂњI Definitely Feel ItвЂ™s Closer To Maybe The End Of The вЂ90s AlbumsвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


8 ноя 2021, 12:09		Надеюсь будет на альбоме что-то получше синглов.

gravitgroove


8 ноя 2021, 12:47		обложка отдельного pассмотpа стоит. Я когда изучал "Фотошоп" в 00-е, там в уpoках пpимеpно похожий уpoвень был, то есть начальные возможности создать каpтинку, используя стоковые фильтpы. Не знаю, кто дизайнеp, но очень консеpвативно, по-скандинавски... уёбищно (во всяком случае, тут)


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