сегодня



Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме



PETER TÄGTGREN в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме группы:





«Я бы сказал, что вся задумка этого альбома или его создания в основном заключалась в том, чтобы создать лучшие песни HYPOCRISY и сделать более качественный продакшн. И я считаю, что в нём есть все необходимые элементы — много грустных песен, много медленных песен, много среднетемповых песен, много эпических песен, понимаете, вы как будто плывёте по течению. Так что, надеюсь, люди будут довольны. Если честно, я на самом деле никогда не знаю, чего хотят фанаты HYPOCRISY от HYPOCRISY [смеётся]. Потому что в прошлом было так много альбомов в разных стилях, но в них всё равно присутствует ощущение HYPOCRISY. Так что, наверное, это в моей ДНК, когда я пишу музыку, я думаю определённым образом, и да — это превращается в HYPOCRISY, несмотря ни на что. Но я однозначно почувствовал, что он ближе к альбомам конца 90-х, так сказать, по стилю песен. Но всё равно это HYPOCRISY сегодняшнего дня. Это не тот случай, когда я бы хотел клонировать себя или что-то ещё подобное в плане песен — это просто то, что приходит мне в голову.



Mikael и Horgh тоже внесли свой вклад, написав по паре риффов. Так что я считаю, что важно писать от души, а не смотреть по сторонам на то, что популярно, а что нет. Ты знаешь, что это HYPOCRISY, и они всегда будут так звучать, так что либо принимай это, либо нет».

</div> </div> </div>





+5 -0



( 2 ) просмотров: 940

