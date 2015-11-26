Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 116
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 47
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
[= ||| все новости группы



*

Hypocrisy

*



5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников

10 апр 2012 : 		 HYPOCRISY начнут запись осенью

11 ноя 2011 : 		 HYPOCRISY работают над новым альбомом

7 окт 2011 : 		 Концертная песня HYPOCRISY

12 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD HYPOCRISY
Показать далее
| - |

|||| 5 ноя 2021

Новое видео HYPOCRISY



*
zoom
*
* *
"Children Of The Gray", новое видео группы HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Worship", выходящего 26 ноября на Nuclear Blast Records:

01. Worship

02. Chemical Whore

03. Greedy Bastards

04. Dead World

05. We're The Walking Dead

06. Brotherhood Of The Serpent

07. Children Of The Gray

08. Another Day

09. They Will Arrive

10. Bug In The Net

11. Gods Of The Underground

HYPOCRISY Release Music Video For New Single "Children Of The Gray"



Like!+7Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


6 ноя 2021, 00:21		Скушна. По лекалам.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1027

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом