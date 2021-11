5 ноя 2021



Новое видео HYPOCRISY



"Children Of The Gray", новое видео группы HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Worship", выходящего 26 ноября на Nuclear Blast Records:



01. Worship



02. Chemical Whore



03. Greedy Bastards



04. Dead World



05. We're The Walking Dead



06. Brotherhood Of The Serpent



07. Children Of The Gray



08. Another Day



09. They Will Arrive



10. Bug In The Net



11. Gods Of The Underground







