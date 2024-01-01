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Переиздания HYPOCRISY выйдут зимой



HYPOCRISY и Nuclear Blast продолжают выпуск переизданий альбомов из каталога группы и в рамках третьей части 13 декабря на CD и винилах будут доступны альбомы Catch 22 (с бонус-диском и Catch 22 (V2.0.08)) и The Arrival





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