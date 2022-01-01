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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 26
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Hypocrisy

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5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

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10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY
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|||| сегодня

HYPOCRISY расстались с барабанщиком



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HYPOCRISY сообщили об уходе из группы барабанщика Reidar'a "Horgh" Horghagen'a.

«Для нас это не было простым решением, ведь мы вместе играли на протяжении 18 потрясающих лет, наполненных музыкой, турами и дружбой. Так много стран, так много песен и так много концертов с Horgh на одной сцене! Итак, это конец долгой интересной главы и начало новой.

Мы благодарны Horgh'у, этому замечательному музыканту и великому человеку, за все, чего мы достигли вместе. Также мы хотели бы передать послание от него:

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить поклонников за огромную поддержку на протяжении многих лет, и я благодарен за то, что у меня была возможность встретиться со многими из вас, когда мы гастролировали по всему миру. Спасибо группе и команде за то время, которое мы провели вместе. Я желаю вам всего наилучшего в будущем"»

HYPOCRISY Parts Ways With Longtime Drummer REIDAR 'HORGH' HORGHAGEN




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КомментарииСкрыть/показать 4 )
5 апр 2022, 21:07
Жаль хорга. Чёткий черт.
Пусть назад Ларса берут,того толстого драммера. Он кстати классные песни в группе писал как один так и в вместе с Петрухой.
5 апр 2022, 21:09
Интересно, а где теперь Хорг на постоянке? Immortal не выступает (и вообще походу больше не существует), от Петрухи ушёл.
5 апр 2022, 21:12
Мда 😰
5 апр 2022, 21:12
Всем нужен отдых.


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