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HYPOCRISY расстались с барабанщиком
HYPOCRISY сообщили об уходе из группы барабанщика Reidar'a "Horgh" Horghagen'a.
«Для нас это не было простым решением, ведь мы вместе играли на протяжении 18 потрясающих лет, наполненных музыкой, турами и дружбой. Так много стран, так много песен и так много концертов с Horgh на одной сцене! Итак, это конец долгой интересной главы и начало новой.
Мы благодарны Horgh'у, этому замечательному музыканту и великому человеку, за все, чего мы достигли вместе. Также мы хотели бы передать послание от него:
"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить поклонников за огромную поддержку на протяжении многих лет, и я благодарен за то, что у меня была возможность встретиться со многими из вас, когда мы гастролировали по всему миру. Спасибо группе и команде за то время, которое мы провели вместе. Я желаю вам всего наилучшего в будущем"»
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Corpsegrinder04
Пусть назад Ларса берут,того толстого драммера. Он кстати классные песни в группе писал как один так и в вместе с Петрухой.
father
Sbekhinov
Lord Iscariah
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