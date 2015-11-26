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Hypocrisy

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27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY

13 июн 2012 : 		 HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников

10 апр 2012 : 		 HYPOCRISY начнут запись осенью

11 ноя 2011 : 		 HYPOCRISY работают над новым альбомом

7 окт 2011 : 		 Концертная песня HYPOCRISY

12 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD HYPOCRISY

8 сен 2011 : 		 Обложка нового DVD HYPOCRISY

11 авг 2011 : 		 DVD HYPOCRISY выйдет в октябре

23 апр 2010 : 		 Новое видео HYPOCRISY
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HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом



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Лидер HYPOCRISY Peter Tägtgren сообщает:

«НОВЫЙ АЛЬБОМ HYPOCRISY ГОТОВ! 11 песен, 52 минуты, убойные песни... Мастеринг закончен. Давайте отпразднуем 🥃! Теперь дело за лейблом подобрать подходящую дату выпуска. Отличных выходных!»

Предыдущий альбом группы, получивший название "End Of Disclosure", был выпущен в 2013 году на Nuclear Blast.

HYPOCRISY Complete Work On First New Album In Eight Years



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


27 мар 2021, 10:20		Это. Просто. Ахуенно.
ЩИкарная новость, наконец-то что-то хорошее!


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