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HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом



Лидер HYPOCRISY Peter Tägtgren сообщает:



«НОВЫЙ АЛЬБОМ HYPOCRISY ГОТОВ! 11 песен, 52 минуты, убойные песни... Мастеринг закончен. Давайте отпразднуем 🥃! Теперь дело за лейблом подобрать подходящую дату выпуска. Отличных выходных!»



Предыдущий альбом группы, получивший название "End Of Disclosure", был выпущен в 2013 году на Nuclear Blast.

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