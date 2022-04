сегодня



Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY



HYPOCRISY сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Henrik Axelsson из THE CROWN:



«Приветствуем Henrik'a Axelsson'a! Этот талантливый шведский музыкант играл в IMPLODE и SOILS OF FATE. С 2014 года он является барабанщиком группы THE CROWN. Теперь же Henrik собирается присоединиться к HYPOCRISY в качестве сессионного участника. С нетерпением ждём совместных выступлений!»







