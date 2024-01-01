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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 142
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 49
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 41
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Hypocrisy

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29 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

26 окт 2023 : 		 HYPOCRISY об "Into The Abyss"

19 окт 2023 : 		 HYPOCRISY о Hypocrisy

8 окт 2023 : 		 HYPOCRISY о "The Final Chapter"

26 авг 2023 : 		 HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023

19 июн 2023 : 		 У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ

9 июн 2023 : 		 Новое видео HYPOCRISY

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом
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Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY



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Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

HYPOCRISY Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Released




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