HYPOCRISY в Софии

HYPOCRISY в качестве подарка на Рождество в своём аккаунте на Youtube выложили в высоком качестве первую часть с концерта в Софии, который был выпущен десять лет назад под названием "Hell Over Sofia - 20 Years Of Chaos And Confusion".







