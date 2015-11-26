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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 144

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 52
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
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Hypocrisy

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28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур

5 апр 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

20 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

15 мар 2013 : 		 Новая песня HYPOCRISY

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

8 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома HYPOCRISY

22 фев 2013 : 		 Новое видео HYPOCRISY

15 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HYPOCRISY

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома HYPOCRISY
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HYPOCRISY в Софии



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HYPOCRISY в качестве подарка на Рождество в своём аккаунте на Youtube выложили в высоком качестве первую часть с концерта в Софии, который был выпущен десять лет назад под названием "Hell Over Sofia - 20 Years Of Chaos And Confusion".

HYPOCRISY Shares Hell Over Sofia In High Def, Part One



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