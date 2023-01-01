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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 41
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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Hypocrisy

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26 авг 2023 : 		 HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023

19 июн 2023 : 		 У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ

9 июн 2023 : 		 Новое видео HYPOCRISY

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом

31 май 2017 : 		 PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY

23 фев 2017 : 		 Будущее HYPOCRISY под вопросом

2 июл 2013 : 		 Трейлер переиздания HYPOCRISY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY

10 май 2013 : 		 Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD

27 апр 2013 : 		 HYPOCRISY отменили североамериканский тур
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|||| 26 авг 2023

HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023



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HYPOCRISY опубликовали видео о том, как для группы прошел Hellfest Open Air 2023

HYPOCRISY Issues Hellfest Open Air 2023 Official Aftermovie




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