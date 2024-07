сегодня



Гитарист KINGS OF THRASH о новой группе с бароном Силенда



JEFF YOUNG в недавнем интервью подробно рассказал о группе, которую он создал вместе с бывшим участником MEGADETH David Ellefson. Насчёт музыкальной направленности новой группы он сказал:



«Материал этой группы содержит все наши влияния. Некоторые песни такие же тяжёлые, как у MEGADETH, но было бы не оригинально, если бы мы просто использовали стиль Dave'a. И я видел, как некоторые бывшие участники MEGADETH создали альбом, который звучал как MEGADETH, но это было не совсем то, чего они хотели. И, конечно, на нас было оказано влияние, потому что мы прошли через этот процесс, мы были частью этой истории и играли эту музыку. Но этот материал звучит как всё то, на чём мы выросли. К тому же мы с David'ом прожили 10 разных жизней после MEGADETH. Мы многого добились как музыканты, так что мы собираемся продемонстрировать всё это. Мы уже не мыслим как 27-летние или 25-летние. Думаю, мне было 25–26 лет, когда я был участником MEGADETH.



Мы знаем, что у нас много поклонников в этом жанре — альбом MEGADETH "So Far, So Good... So What!" стал платиновым, так что миллион людей знают нас по нему. Мы сыграем для них какое-то количество похожего материала, но помимо этого и всё остальное, что мы можем предложить.



Это разнообразный альбом, и мы очень хотим представить на нём других музыкантов. Но для этого нам придётся немного подождать. Мы начнём записывать барабаны для него, надеюсь, в июле. У нас материала больше, чем на один альбом, возможно, почти на два, так что мы схлестнёмся за то, что попадёт на пластинку».



Что касается других музыкантов, которые примут участие в альбоме, Jeff сказал:



«Одно я могу сказать вам точно: барабанщик и вокалист не из Америки. Ходила информация, что это бразильский вокалист, но это не так».



Он также добавил, что они намеренно не хотели собирать так называемую супергруппу:



«Это совсем другой проект. Он не похож на пакетную сделку с суперзвёздами. Два других музыканта уже выступали, но они не знаменитости, и нам это нравится. Нам не хочется быть стереотипом и брендом. И как только люди услышат вокалиста или барабанщика, они сразу подумают о другой группе».







