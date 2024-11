сегодня



Видео с выступления KINGS OF THRASH



Видео с выступления KINGS OF THRASH, которое состоялось десятого ноября в Principal Club, Thessaloniki, Greece, доступно для просмотра ниже:



01. Orange Light (opening) 0:01

02. Into The Lungs Of Hell 0:10

03. Mary Jane 4:00

04. Train Of Consequences 8:44

05. Victory 13:11

06. Skull Beneath The Skin 17:53

07. 502 22:55

08. Drum Solo 26:20

09. In My Darkest Hour 31:04

10. Black Friday 37:53

11. Guitar Solo 44:11

12. Drum Solo 45:50

13. Bass Solo 46:12

14. These Boots Are Made For Walkin' (short version) 47:09



Encore



15. Wake Up Dead 50:19

16. Peace Sells 54:07











