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Kingdom Come

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Барабанщик KINGDOM COME: «Я приступлю к работе в ближайшее время»



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Бывший участник SCORPIONS и нынешний барабанщик KINGDOM COME James Kottak рассказал, что прошлой осенью он получил травму, когда споткнулся и упал на тротуар.

60-летний музыкант, который пропустил несколько концертов KINGDOM COME в сентябре из-за проблем со здоровьем, рассказал о своём состоянии в новом интервью "Rimshots With Sean":

«Я приехал сюда [в Луисвилл] в конце октября 2022 года. Я просто приехал отдохнуть и пообщаться с братом и сестрой. Я собирался остаться на пару недель, но я споткнулся, упал и очень сильно повредил левое бедро. Я не мог в это поверить. Я никогда в жизни ничего не ломал. В итоге я отправился в больницу и пролежал там пять-шесть дней. После этого я приехал сюда, в дом моей сестры, и с тех пор я здесь. И мне здесь очень нравится. Но я возвращался к врачу, наверное, три или четыре раза, и мне говорили: "Пожалуй, вам не стоит путешествовать". Я ответил: "Хорошо". Так что я был здесь и ходил к врачу, очередной приём был как раз вчера. И всё идёт своим чередом».

Что касается того, чем он занимается, пока восстанавливается после своей последней травмы, Kottak сказал:

«Одна из моих бесконечных задач — оставаться в форме, заниматься спортом и т. п. Сейчас я занимаюсь растяжкой. И я только сейчас начинаю понемногу ходить — наверное, делаю около восьмисот шагов в день. Может показаться, что это много, но обычно я привык ходить гораздо больше. Так что я, как я уже сказал, в Луисвилле я отлёживаюсь и наслаждаюсь отдыхом в доме моей сестры. И мой брат тоже с нами. И у меня здесь много друзей. Но, как я уже сказал, здесь было очень тихо. Но как только я вернусь в Лос-Анджелес, там всё запланировано, и всегда что-то появляется... Сейчас мы уже встретили Новый год. Кто-то позвонит по тому или иному поводу. А ещё мы планируем шоу KINGDOM COME.

Когда начался COVID, на 2020 год у KINGDOM COME было забронировано около 40–45 концертов, и всё пошло прахом, даже европейские концерты, потому что мы собирались в Германию и дальше, даже в Японию. Всё из-за этой истории с COVID было отложено. И многое из того, что было перенесено на 2021 и даже 2022 годы, так и не состоялось, потому что многие места закрылись, многие промоутеры ушли из бизнеса. Это очень больно ударило по многим людям. Так что сейчас мы собираемся с мыслями, общаемся с нашим агентом и пытаемся запланировать несколько концертов».

James также заявил, что у него всё отлично, и он с большим оптимизмом смотрит на своё выздоровление:

«Еще пару недель, и я буду практически в норме. Но врачи мне сказали: "Тебе придётся отдохнуть от трёх до шести месяцев". А я такой: "Нет, я буду в порядке через два месяца". Я приступлю к работе в ближайшее время. Это, наверное, худший инцидент в моей жизни. Я просто споткнулся и упал на тротуар. И я не почувствовал, что произошло что-то плохое».

IвЂ™m still in Louisville visiting family. My hip/leg are healing rapidly! Where are you and whatвЂ™s up? pic.twitter.com/MkJmNXCz7f



Another beautiful day in Louisville KyвЂ¦it is cooooldвЂ¦Wishing you all the best of health and wealth everyday ! pic.twitter.com/muDxCgDTMq



Another beautiful day in Louisville! How is your day? pic.twitter.com/BqTGqElahS



Overcast rainy day here in LouisvilleвЂ¦we wait for days like this in LA LA. pic.twitter.com/zRn6bVyMwP



Another beautiful day in Louisville! How is your day? pic.twitter.com/c2jUD3lKnl






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