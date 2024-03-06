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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 31
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
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Kingdom Come

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LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED ZEPPELIN



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В интервью для Classic Rock Lenny Wolf сказал, что KINGDOM COME не были похожи на LED ZEPPELIN. Выдержки из беседы приведены ниже.

Когда "Get It On" зазвучала на американском радио, люди подумали, что это Led Zeppelin.

«Это было очень лестно, но я никогда не мог этого понять».

Вы шутите?

«Нет! В риффе "Get It On" очень сильно чувствуется влияние Led Zeppelin. Я не пытаюсь это скрыть. В то время я был сильно увлечён этой группой. Но когда слышишь голос Роберта Планта, а потом мой голос... Я имею в виду: "Алло? Есть кто-нибудь дома?" Это два разных мира. Но могло быть и хуже. Нас могли сравнить с Poison!»

Почему же вы и Дэнни Стэг сказали журналистам, что никогда не слышали Led Zeppelin?

«Эти слова были неправильно поняты. Дэнни так надоело слушать вопросы о Led Zeppelin, что он просто выпалил: "Кто такой Джимми Пейдж? Никогда о нём не слышал". Конечно, это было сказано с иронией, это же так очевидно. Но какой-то журналист подхватил это, а потом другие стали повторять, написав ту же самую чушь. И вот тогда начались проблемы».

Вы также сказали в интервью, что никогда не слышали Led Zeppelin. Это тоже был случай неправильно понятой иронии?

«Я не помню, чтобы я это говорил. Но если я и сказал, то это было сказано в самом ироничном и смешном ключе. Сказать, что ты никогда не слышал Led Zeppelin, — это большая глупость!»

Полное интервью читайте здесь.



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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6 мар 2024
M
Mike Barlow
Да похож у него был и голос, и манера и вообще всё. До степени неразличимости.
Конечно, если дни и ночи проводить слушая Цеппелин, то услышишь разницу. Но если о Цепах представление поверхностное (главные хиты) и несвежее (десять лет назад слушал), то легко было перепутать.
Другое дело, что от самого Планта такого музла не дождаться. А массе народу хотелось бы именно такого вектора развития Цепов, а не то что он реально начал делать после распада группы.
Наверное, один из первых примеров чистого косплея, когда группа-прототип воспроизводится до мелочей.
Типа пришлось самим играть то, что хотелось бы услышать.
Like!1
6 мар 2024
resurgamresponses
Mike Barlow, просто им нужно было умнее что-то говорить. а не стебаться. правда видимо их журналисты подза...ли.
а так ЛЦ, аэросмит, кингдом кам, чем плоха преемственность. самое главное - востребованная
6 мар 2024
M
Mike Barlow
resurgamresponses, ну Смиты все-таки свой стиль сформировали, от которого в свою очередь уже много глэмстеров работало.
Like!1
6 мар 2024
resurgamresponses
Mike Barlow, потому и аэросмит покруче кингдома
6 мар 2024
HeliosHyperion
Позёрская хуета. Нинужон.
6 мар 2024
C
Crane76
Звучит как оправдание от Greta van fleet

просмотров: 395

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