LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED ZEPPELIN



В интервью для Classic Rock Lenny Wolf сказал, что KINGDOM COME не были похожи на LED ZEPPELIN. Выдержки из беседы приведены ниже.



Когда "Get It On" зазвучала на американском радио, люди подумали, что это Led Zeppelin.



«Это было очень лестно, но я никогда не мог этого понять».



Вы шутите?



«Нет! В риффе "Get It On" очень сильно чувствуется влияние Led Zeppelin. Я не пытаюсь это скрыть. В то время я был сильно увлечён этой группой. Но когда слышишь голос Роберта Планта, а потом мой голос... Я имею в виду: "Алло? Есть кто-нибудь дома?" Это два разных мира. Но могло быть и хуже. Нас могли сравнить с Poison!»



Почему же вы и Дэнни Стэг сказали журналистам, что никогда не слышали Led Zeppelin?



«Эти слова были неправильно поняты. Дэнни так надоело слушать вопросы о Led Zeppelin, что он просто выпалил: "Кто такой Джимми Пейдж? Никогда о нём не слышал". Конечно, это было сказано с иронией, это же так очевидно. Но какой-то журналист подхватил это, а потом другие стали повторять, написав ту же самую чушь. И вот тогда начались проблемы».



Вы также сказали в интервью, что никогда не слышали Led Zeppelin. Это тоже был случай неправильно понятой иронии?



«Я не помню, чтобы я это говорил. Но если я и сказал, то это было сказано в самом ироничном и смешном ключе. Сказать, что ты никогда не слышал Led Zeppelin, — это большая глупость!»



Полное интервью читайте здесь.





