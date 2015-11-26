KINGDOM COME могут сыграть новые песни

KINGDOM COME примут участие в стриме "Monsters Of Rock Cruise", который состоится пятого сентября — стоимость билетов составит десять долларов в предварительной продаже и 15 — в день концерта. Есть также вариант "VIP Kingdom Experience" за 125 долларов со своими плюшками. Гитарист группы, Rick Steier, рассказал о том, каким будет сет-лист:
«Мы отыграем наши классические хиты с первых двух альбомов — всё то, что люди прекрасно знают, и много раз слышали на радио. Мы также, может быть, сыграем и одну или две новые темы — может быть. Это довольно любопытно, но я думаю что все, наши фанаты в первую очередь, оценят их. Они в том же ключе, как и ранние темы — с духом KINGDOM COME/ZEPPELIN. Так что не слишком далеко от того, что мы делаем».
Наугад
Если бы это называлось не Kingdom Come, возможно выглядело бы не так убого.
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