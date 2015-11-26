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Kingdom Come

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3 сен 2020 : 		 KINGDOM COME могут сыграть новые песни

15 июл 2020 : 		 BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»

13 фев 2020 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

15 май 2019 : 		 KINGDOM COME два года не могут выпускать новую музыку

7 май 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

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17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

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28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME

2 апр 2013 : 		 Семпл новой песни KINGDOM COME

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома KINGDOM COME

31 янв 2013 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

24 июл 2012 : 		 KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?

4 апр 2011 : 		 Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания

11 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома KINGDOM COME
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KINGDOM COME могут сыграть новые песни



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KINGDOM COME примут участие в стриме "Monsters Of Rock Cruise", который состоится пятого сентября — стоимость билетов составит десять долларов в предварительной продаже и 15 — в день концерта. Есть также вариант "VIP Kingdom Experience" за 125 долларов со своими плюшками. Гитарист группы, Rick Steier, рассказал о том, каким будет сет-лист:

«Мы отыграем наши классические хиты с первых двух альбомов — всё то, что люди прекрасно знают, и много раз слышали на радио. Мы также, может быть, сыграем и одну или две новые темы — может быть. Это довольно любопытно, но я думаю что все, наши фанаты в первую очередь, оценят их. Они в том же ключе, как и ранние темы — с духом KINGDOM COME/ZEPPELIN. Так что не слишком далеко от того, что мы делаем».

KINGDOM COME








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Наугад


3 сен 2020, 08:35		Можете считать, что у меня синдром утёнка - но пока всё это выглядит крайне всрато.

Если бы это называлось не Kingdom Come, возможно выглядело бы не так убого.


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