KINGDOM COME могут сыграть новые песни



KINGDOM COME примут участие в стриме "Monsters Of Rock Cruise", который состоится пятого сентября — стоимость билетов составит десять долларов в предварительной продаже и 15 — в день концерта. Есть также вариант "VIP Kingdom Experience" за 125 долларов со своими плюшками. Гитарист группы, Rick Steier, рассказал о том, каким будет сет-лист:



«Мы отыграем наши классические хиты с первых двух альбомов — всё то, что люди прекрасно знают, и много раз слышали на радио. Мы также, может быть, сыграем и одну или две новые темы — может быть. Это довольно любопытно, но я думаю что все, наши фанаты в первую очередь, оценят их. Они в том же ключе, как и ранние темы — с духом KINGDOM COME/ZEPPELIN. Так что не слишком далеко от того, что мы делаем».



















