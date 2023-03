сегодня



Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «JAMES'у нужно было немного отдохнуть от группы»



Вокалист KINGDOM COME Keith St. John, который присоединился к группе в 2018 году в качестве замены фронтмена Lenny Wolf'a, рассказал итальянскому изданию Poisoned Rock об отсутствии барабанщика James'a Kottak'a на недавних концертах группы:



«James'y нужно было немного отдохнуть от группы, потому что у него были кое-какие проблемы со здоровьем. Я не хочу говорить об этом слишком много, но у него есть личные проблемы со здоровьем, он работает над решением, лечением и всем остальным».



St. John также рассказал о нашумевшем выступлении KINGDOM COME в июне прошлого года на фестивале Sweden Rock Festival, которое популярный шведский сайт Rocknytt назвал «самым большим провалом мероприятия»:



«Это было шоу... Мне неприятно это говорить, но это в интересах Джеймса и группы... Я думаю, James'y следовало начать работать над своим здоровьем и тем, что с ним происходит, раньше, в начале года, потому что он уже... Но James молод в душе, и он хочет продолжать. Он один из тех парней, которые на последнем издыхании будут царапаться и карабкаться по скале, играть на барабанах и выходить на сцену.



Это была тяжёлая ситуация, но на Sweden Rock группа получила несколько негативных отзывов в прессе, и в основном из-за игры на барабанах, мне неприятно говорить об этом».



По словам St. John'a, KINGDOM COME сейчас находятся в хорошем положении, несмотря на то, что на последних концертах группы вместо Джеймса на ударных играл Blas Elias из SLAUGHTER:



«Я рад текущему положению вещей, потому что это должно было произойти, и James'y нужно восстановиться, чтобы он был достаточно силён, чтобы снова играть. Он был последователем [Джона] Бонэма, когда появился на сцене [в 1980-х годах], так что ему нужно быть на высоте. Даже восемь баллов для Джеймса — это 20 баллов для большинства людей. Даже если он будет играть на 7 или 8 из 10, мы сможем продолжить с ним. А пока Blas отлично справляется со своей работой. Группа продолжает играть вживую».









I think it’s time to chop off all this hair…what do you think? pic.twitter.com/dG6pQT0SLr





+0 -0



просмотров: 138