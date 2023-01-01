Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
[= ||| все новости группы



*

Kingdom Come

*



20 мар 2023 : 		 Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «JAMES'у нужно было немного отдохнуть от группы»

8 фев 2023 : 		 KINGDOM COME выступили с барабанщиком SLAUGHTER

6 фев 2023 : 		 Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «Проблемы со здоровьем повлияли на его игру»

12 янв 2023 : 		 Барабанщик KINGDOM COME: «Я приступлю к работе в ближайшее время»

19 дек 2022 : 		 Вокалист KINGDOM COME заявил, что у барабанщика уже пару лет проблемы со здоровьем

10 дек 2022 : 		 JAMES KOTTAK: «Мне говорили избегать сравнений KINGDOM COME c LED ZEPPELIN»

28 сен 2022 : 		 KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias

26 авг 2022 : 		 KINGDOM COME наняли другого барабанщика, пока James Kottak восстанавливается

24 авг 2022 : 		 JAMES KOTTAK о концертах KINGDOM COME: «Меня не будет, не тратьте время»

23 июл 2022 : 		 JAMES KOTTAK — о GENE'е SIMMONS'е: «Он невероятный бизнесмен!»

20 июн 2022 : 		 JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock

15 июн 2022 : 		 KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock

26 апр 2021 : 		 KINGDOM COME могут сменить название ради выпуска новой музыки

17 сен 2020 : 		 KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни

3 сен 2020 : 		 KINGDOM COME могут сыграть новые песни

15 июл 2020 : 		 BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»

13 фев 2020 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

15 май 2019 : 		 KINGDOM COME два года не могут выпускать новую музыку

7 май 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

8 ноя 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы»

17 окт 2018 : 		 Гитарист KINGDOM COME: «С годами мы становимся сильнее»

17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

30 сен 2018 : 		 KINGDOM COME открыли тур

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «JAMES'у нужно было немного отдохнуть от группы»



zoom
Вокалист KINGDOM COME Keith St. John, который присоединился к группе в 2018 году в качестве замены фронтмена Lenny Wolf'a, рассказал итальянскому изданию Poisoned Rock об отсутствии барабанщика James'a Kottak'a на недавних концертах группы:

«James'y нужно было немного отдохнуть от группы, потому что у него были кое-какие проблемы со здоровьем. Я не хочу говорить об этом слишком много, но у него есть личные проблемы со здоровьем, он работает над решением, лечением и всем остальным».

St. John также рассказал о нашумевшем выступлении KINGDOM COME в июне прошлого года на фестивале Sweden Rock Festival, которое популярный шведский сайт Rocknytt назвал «самым большим провалом мероприятия»:

«Это было шоу... Мне неприятно это говорить, но это в интересах Джеймса и группы... Я думаю, James'y следовало начать работать над своим здоровьем и тем, что с ним происходит, раньше, в начале года, потому что он уже... Но James молод в душе, и он хочет продолжать. Он один из тех парней, которые на последнем издыхании будут царапаться и карабкаться по скале, играть на барабанах и выходить на сцену.

Это была тяжёлая ситуация, но на Sweden Rock группа получила несколько негативных отзывов в прессе, и в основном из-за игры на барабанах, мне неприятно говорить об этом».

По словам St. John'a, KINGDOM COME сейчас находятся в хорошем положении, несмотря на то, что на последних концертах группы вместо Джеймса на ударных играл Blas Elias из SLAUGHTER:

«Я рад текущему положению вещей, потому что это должно было произойти, и James'y нужно восстановиться, чтобы он был достаточно силён, чтобы снова играть. Он был последователем [Джона] Бонэма, когда появился на сцене [в 1980-х годах], так что ему нужно быть на высоте. Даже восемь баллов для Джеймса — это 20 баллов для большинства людей. Даже если он будет играть на 7 или 8 из 10, мы сможем продолжить с ним. А пока Blas отлично справляется со своей работой. Группа продолжает играть вживую».

I think itвЂ™s time to chop off all this hairвЂ¦what do you think? pic.twitter.com/dG6pQT0SLr






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом