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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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Kingdom Come

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Вокалист KINGDOM COME заявил, что у барабанщика уже пару лет проблемы со здоровьем



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Вокалист KINGDOM COME Keith St. John, который присоединился к группе в 2018 году в качестве замены фронтмена Ленни Вольфа, рассказал в подкасте "Pat's Soundbytes Unplugged" о планах группы на ближайшие месяцы:

«Сейчас у группы запланированы концерты. У нас в группе довольно известный рок-барабанщик James Kottak. Он провёл 17 лет в SCORPIONS. Честно говоря, это была его идея — собрать KINGDOM COME без Lenny. Так что это оригинальные четыре участника, которые больше никогда не работали вместе после первых лет. И для меня было честью, что James позвал меня стать вокалистом. Но у James'a были проблемы со здоровьем в последнее время — это продолжается уже около двух лет, и я бы сказал, что проблемы нарастают. Сейчас у него перерыв на некоторое время, пока он не восстановится и не оправится от всего. И мой хороший друг, который играет со мной в "Raiding The] Rock Vault", Blas Elias, подменил его. Blas Elias из SLAUGHTER пришёл на помощь, чтобы на время взять на себя обязанности барабанщика.

У нас с Rick'ом [Steier'ом], одним из гитаристов, который тоже живёт в Лос-Анджелесе, есть целая куча риффов и песен, и мы ждём момента, чтобы собраться вместе с остальными участниками группы и начать работу над этими песнями, если получится».






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