JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock



Барабанщик KINGDOM COME James Kottak отрицает, что алкоголь сыграл роль в провальном выступлении группы на фестивале Sweden Rock в начале месяца.



Выступление KINGDOM COME 10 июня на фестивале Sweden Rock Festival было названо популярным шведским сайтом Rocknytt «самым большим провалом» мероприятия.



Kottak впервые публично обсудил выступление KINGDOM COME на Sweden Rock в новом интервью "This That & The Other With Troy Patrick Farrell". По поводу того, почему шоу не оправдало ожиданий, James сказал следующее:



«Примерно восемь или девять дней назад, может, 10 дней назад, посреди ночи, около четырёх часов утра, я был в глубоком сне и свалился с кровати, сломав три ребра с левой стороны. Я пошёл к своему терапевту, и он сказал: "У тебя микротрещины". И я такой: "О, отлично". И это была просто безостановочная боль. Болели не только ребра, а всё — с головы до ног. Вот почему я играл немного медленнее. Потому что я принимал ибупрофен и обычные таблетки, Aleve или что-то ещё, но это была нелёгкая битва с самого начала. И это была не просто боль, я говорю об очень сильной боли. Это не оправдание, потому что шоу должно продолжаться. Но да, я был немного медленнее, чем обычно. Обычно мы используем клик-трек, поэтому мы можем играть под него. Но что-то с ним было не так, так что мы играли без него... И когда его нет, ты думаешь: "О-о-о. Ладно. Мы сделаем это". Это был просто неудачный день, и с этим ничего не поделаешь».



По словам James'a, перед тем, как произошёл казус с KINGDOM COME на Sweden Rock, он точно не пил:



«Потому что алкоголь не очень хорошо сочетается с лекарствами. Это был просто неудачный день. Я сделал всё, чтобы улучшить состояние: выпил тонны чая, того-то и того-то, и делал всё то, что обычно делаю, но прошло мало времени после падения, и мы вышли выступать. Но это Sweden Rock, и не хотелось отказываться от такого».



На вопрос о том, не повлиял ли алкоголь на то, что он упал с кровати перед выступлением Sweden Rock, Kottak ответил:



«Я всегда сплю на левой стороне кровати, и каким-то образом во сне я скатился с кровати и упал на левую сторону. Вот и всё. Я не пил — ничего такого. Да, у меня есть несколько бутылок белого вина, но это с ним не связано. Я просто свалился с кровати. И это первый раз в моей жизни, когда я действительно упал. Я проснулся и увидел звёзды. Мне понадобилось 15 минут, чтобы подняться с пола. Такие вещи иногда случаются, и ты ничего не можешь с этим сделать. В SCORPIONS, когда я поднимался к барабанам, а там было около 14 ступенек, я падал с них как минимум пять раз, если не шесть. Потому что я был как болванчик — я постоянно выплёвывал воду. Я заканчивал песню, спускался вниз, не думая, и "Ух" — прямо на зад».



James также отрицает, что его борьба с алкоголизмом была основной причиной его увольнения из SCORPIONS в 2016 году. С тех пор его заменил бывший барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee.



Kottak сказал:



«Мне неприятно это говорить, но всегда, в любой статье о SCORPIONS пишут: "С тех пор как James Kottak был уволен за злоупотребление алкоголем". Однажды я написал письмо и сказал: "Перестаньте так говорить". Мы разошлись. Это было не только из-за алкоголя, чувак. У нас было пять лет переговоров, потому что менеджер и тур-менеджер скончались за полгода. Потом группа решила стать самостоятельной, и это круто. Но вот что я могу сказать: именно тогда дорога стала очень ухабистой, и мы просто перестали быть на одной волне. Такое случается с группами».









As you know or don’t I cracked/ [email protected] 3-4 ribs on my left side about 15 days ago…OUCH! I did have an off day at Sweden Rock! Thank god for Aleve! Thanks for all your concern @KingdomComeRock @mitchlafon @BLABBERMOUTHNET





