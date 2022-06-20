Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
[= ||| все новости группы



*

Kingdom Come

*



20 июн 2022 : 		 JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock

15 июн 2022 : 		 KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock

26 апр 2021 : 		 KINGDOM COME могут сменить название ради выпуска новой музыки

17 сен 2020 : 		 KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни

3 сен 2020 : 		 KINGDOM COME могут сыграть новые песни

15 июл 2020 : 		 BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»

13 фев 2020 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

15 май 2019 : 		 KINGDOM COME два года не могут выпускать новую музыку

7 май 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

8 ноя 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы»

17 окт 2018 : 		 Гитарист KINGDOM COME: «С годами мы становимся сильнее»

17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

30 сен 2018 : 		 KINGDOM COME открыли тур

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME

30 авг 2018 : 		 JAMES KOTTAK о туре KINGDOM COME

28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock



zoom
Барабанщик KINGDOM COME James Kottak отрицает, что алкоголь сыграл роль в провальном выступлении группы на фестивале Sweden Rock в начале месяца.

Выступление KINGDOM COME 10 июня на фестивале Sweden Rock Festival было названо популярным шведским сайтом Rocknytt «самым большим провалом» мероприятия.

Kottak впервые публично обсудил выступление KINGDOM COME на Sweden Rock в новом интервью "This That & The Other With Troy Patrick Farrell". По поводу того, почему шоу не оправдало ожиданий, James сказал следующее:

«Примерно восемь или девять дней назад, может, 10 дней назад, посреди ночи, около четырёх часов утра, я был в глубоком сне и свалился с кровати, сломав три ребра с левой стороны. Я пошёл к своему терапевту, и он сказал: "У тебя микротрещины". И я такой: "О, отлично". И это была просто безостановочная боль. Болели не только ребра, а всё — с головы до ног. Вот почему я играл немного медленнее. Потому что я принимал ибупрофен и обычные таблетки, Aleve или что-то ещё, но это была нелёгкая битва с самого начала. И это была не просто боль, я говорю об очень сильной боли. Это не оправдание, потому что шоу должно продолжаться. Но да, я был немного медленнее, чем обычно. Обычно мы используем клик-трек, поэтому мы можем играть под него. Но что-то с ним было не так, так что мы играли без него... И когда его нет, ты думаешь: "О-о-о. Ладно. Мы сделаем это". Это был просто неудачный день, и с этим ничего не поделаешь».

По словам James'a, перед тем, как произошёл казус с KINGDOM COME на Sweden Rock, он точно не пил:

«Потому что алкоголь не очень хорошо сочетается с лекарствами. Это был просто неудачный день. Я сделал всё, чтобы улучшить состояние: выпил тонны чая, того-то и того-то, и делал всё то, что обычно делаю, но прошло мало времени после падения, и мы вышли выступать. Но это Sweden Rock, и не хотелось отказываться от такого».

На вопрос о том, не повлиял ли алкоголь на то, что он упал с кровати перед выступлением Sweden Rock, Kottak ответил:

«Я всегда сплю на левой стороне кровати, и каким-то образом во сне я скатился с кровати и упал на левую сторону. Вот и всё. Я не пил — ничего такого. Да, у меня есть несколько бутылок белого вина, но это с ним не связано. Я просто свалился с кровати. И это первый раз в моей жизни, когда я действительно упал. Я проснулся и увидел звёзды. Мне понадобилось 15 минут, чтобы подняться с пола. Такие вещи иногда случаются, и ты ничего не можешь с этим сделать. В SCORPIONS, когда я поднимался к барабанам, а там было около 14 ступенек, я падал с них как минимум пять раз, если не шесть. Потому что я был как болванчик — я постоянно выплёвывал воду. Я заканчивал песню, спускался вниз, не думая, и "Ух" — прямо на зад».

James также отрицает, что его борьба с алкоголизмом была основной причиной его увольнения из SCORPIONS в 2016 году. С тех пор его заменил бывший барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee.

Kottak сказал:

«Мне неприятно это говорить, но всегда, в любой статье о SCORPIONS пишут: "С тех пор как James Kottak был уволен за злоупотребление алкоголем". Однажды я написал письмо и сказал: "Перестаньте так говорить". Мы разошлись. Это было не только из-за алкоголя, чувак. У нас было пять лет переговоров, потому что менеджер и тур-менеджер скончались за полгода. Потом группа решила стать самостоятельной, и это круто. Но вот что я могу сказать: именно тогда дорога стала очень ухабистой, и мы просто перестали быть на одной волне. Такое случается с группами».

As you know or donвЂ™t I cracked/[email protected] 3-4 ribs on my left side about 15 days agoвЂ¦OUCH! I did have an off day at Sweden Rock! Thank god for Aleve! Thanks for all your concern @KingdomComeRock@mitchlafon@BLABBERMOUTHNET






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 июн 2022
Klawd Air
Играл немного медленнее, чем обычно? Да он почти в два раза медленнее играл, чем надо было. Привирает Джеймс. Доподлинно мне неизвестно, но по поводу алкоголя скорее всего тоже.
20 июн 2022
f
faza
КМ без Ленни это прикол какой-то?

просмотров: 493

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом