Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «Проблемы со здоровьем повлияли на его игру»



Вокалист KINGDOM COME Keith St. John, который присоединился к группе в 2018 году в качестве замены оригинального фронтмена Lenny Wolf'a, высказался в интервью для Chris Akin Presents по поводу отсутствия барабанщика James'a Kottak'a на недавних концертах группы:



«За последний год у James'a были кое-какие проблемы со здоровьем, и они действительно повлияли на его игру. Все в группе очень хотели, чтобы он мог продолжать играть, но он должен разобраться кое с чем и подождать, пока его тело восстановится, прежде чем у него появятся силы исполнять песни должным образом».



На вопрос, существует ли вероятность, что нынешний состав KINGDOM COME запишет и выпустит новую музыку в недалёком будущем, Keith ответил следующее:



«Это протекает у нас с переменным успехом. Мы с Rick'ом Steier'ом (гитара) сочинили больше материала, чем все остальные, потому что мы оба живём в Лос-Анджелесе. Мы работали и с James'ом, но James... Короче говоря, он вернулся в Луисвилл, штат Кентукки, это его родной город, и он пытается прийти в себя... У него несколько переломов... С ним произошёл несчастный случай, и он пытается прийти в себя, прежде чем сможет вернуться к работе и снова войдёт в состав группы.



Другие ребята — Danny Stag [гитара] и Johnny B. Frank [бас] — живут в разных городах: один в Джексонвилле, другой в Питтсбурге, и они сочиняют и постоянно присылают идеи. Мы общаемся между собой. Так что если мы сможем собрать всё это воедино и вся группа окажется в студии на пару недель или около того, я думаю, мы сможем записать альбом. Я надеюсь на это».







