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Kingdom Come

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|||| 24 мар 2023

JAMES KOTTAK — о своём восстановлении: «Всё строго по графику»



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Бывший участник SCORPIONS, а ныне барабанщик KINGDOM COME James Kottak говорит, что чувствует себя отлично после прохождения курса физиотерапии по лечению бедра, которое он сломал прошлой осенью, когда споткнулся и упал на тротуар.

60-летний музыкант, который пропустил несколько концертов KINGDOM COME в сентябре прошлого года из-за проблем со здоровьем, рассказал об этом в новом интервью Artists On Record Starring ADIKA Live! Kottak по видеосвязи из Луисвилля, штат Кентукки, где он родился и жил до 1987 года, сказал:

«У меня были кое-какие проблемы... Я упал с кровати во сне и сломал, кажется, три или четыре ребра. Это было в июле прошлого года. И на восстановление ушла целая вечность. Три треснуло, а одно сломалось. Это было очень тяжело. А потом я приехал в Луисвилл, чтобы навестить брата и сестру, и я пробыл здесь около 8–10 дней, споткнулся, упал и сломал левое бедро... Я подумал: "Вот что случается со стариками". Оно заживает. Всё строго по графику. Я прошёл массу процедур — физиотерапию и всё в таком духе. Но в феврале у KINGDOM COME состоялось два шоу, на которых меня кто-то подменял [см. видео ниже]. И я очень расстроился из-за этого. Я никогда ничего не пропускал. И я, наверное, мог бы участвовать в этих шоу, но я чувствовал, что лучше этого не делать.

Я ходил на физиотерапию, к мануальному терапевту и делал массаж. Ко мне прикладывали электроды. Я делал это три раза в течение последних четырёх — пяти недель, и эта неделя — последняя. Я иду по графику и чувствую себя прекрасно. Но я учусь не форсировать события, потому что мне сказали: "Слушай, парень, если ты не сделаешь всё это сразу, то будешь хромать всю оставшуюся жизнь". Я сказал: "А? Я не собираюсь этого делать". Так что я действительно внимательно слушаю то, что говорят врачи».




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25 мар 2023
E
Evil Dmitry
Чувак, с бухлом завязывай. Не 20 летний пацан ведь..

просмотров: 323

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