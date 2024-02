сегодня



Вокалист KINGDOM COME ушёл из группы



Вокалист Keith St John объявил о своём уходе из KINGDOM COME после пяти лет работы в группе.



Он сделал следующее заявление:



«Я по-настоящему наслаждался каждым моментом на сцене, работая с Джеймсом и остальными ребятами на протяжении последних пяти лет. Я благодарен за каждый совместный выход на сцену, когда мы создавали ту чистую магию, которая действительно касалась звёзд. Я хочу сказать спасибо всем новым поклонникам и особенно старым фанатам, которые приняли меня и признали!



Я приложил все свои силы, чтобы помочь Джеймсу с его идеей перезапуска KINGDOM COME, и могу сказать, что сделал для бренда всё, что мог. Но после недавней кончины Джеймса у меня голова пошла кругом, ведь мы были друзьями около 30 лет, и никто не мог сделать ничего, чтобы помочь ему спастись. Это трагическая потеря для всех, кого он тронул своими сверхчеловеческими талантами. Мне всегда будет его очень не хватать. Я всё ещё был не в себе и гастролировал, когда, к сожалению, некоторые недавние события заставили меня задуматься о том, что пришло время для меня и группы пойти разными путями.



Danny Stag, JB Frank и Rick Steier — это поистине вечные силы в мире рок-н-ролла, и я отношусь к этим трём джентльменам с глубочайшим почтением. Мы вместе отыграли много потрясающих шоу.



Моим братьям из группы KINGDOM COME, которые продолжают работать, я желаю всего самого наилучшего! Всем тем, кто читает это, — до встречи... И ещё раз спасибо нашим фанатам, которые поддерживали нас на этом пути».



Ранее Stag, Steier и Frank запустили новый веб-сайт kingdomcomerockband.com, на котором сообщили, что они продолжат выступать под названием KINGDOM COME с двумя новыми участниками — вокалистом Ezekiel'ем "Zeke" Kaplan'ом и барабанщиком Matt'ом Muckle'ом.



















