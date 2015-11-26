Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 53
*Новый сингл HAMMERFALL 38
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 34
*IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход... 33
[= ||| все новости группы



*

Kingdom Come

*



7 май 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

8 ноя 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы»

17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME

28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME

2 апр 2013 : 		 Семпл новой песни KINGDOM COME

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома KINGDOM COME

31 янв 2013 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

24 июл 2012 : 		 KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?

4 апр 2011 : 		 Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания

11 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома KINGDOM COME

22 фев 2011 : 		 Новая песня KINGDOM COME

15 дек 2010 : 		 KINGDOM COME выпустят в марте 'Rendered Waters'

24 дек 2009 : 		 Новое видео KINGDOM COME

20 янв 2009 : 		 KINGDOM COME: подробности об альбоме 'Magnified'
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео с выступления KINGDOM COME



*
zoom
*
* *
Фэн-видео с выступления группы KINGDOM COME, которое состоялось в рамках фестиваля M3 Rock в Коламбии, Мэриленд, доступно для просмотра ниже.



Watch KINGDOM COME Perform At M3 ROCK FESTIVAL












Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 270

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kiss Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом