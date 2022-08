сегодня



JAMES KOTTAK о концертах KINGDOM COME: «Меня не будет, не тратьте время»



JAMES KOTTAK опубликовал следующее сообщение:



«Меня не будет на концертах Kingdom Come в Плано или Сан-Антонио, так что не тратьте свое время, спасибо jams k [sic]»



Шоу намечен на 23 сентября вместе с JACK RUSSELL'S GREAT WHITE и BULLETBOYS и на 24 сентября вместе с LEGS DIAMOND (headliner),MOXY, LITA FORD, JACK RUSSELL'S GREAT WHITE и JESSIKILL.

