KINGDOM COME наняли другого барабанщика, пока James Kottak восстанавливается



Согласно сообщению Metal Sludge, KINGDOM COME наняли Blas'a Elias'a (SLAUGHTER) для игры на ударных, пока James Kottak «восстанавливается и набирается сил».



Вокалист KINGDOM COME Keith St. John, который присоединился к группе в 2018 году в качестве замены оригинального фронтмена Lenny Wolf'a, объявил о присоединении Blas'a к гастрольному составу KINGDOM COME в заявлении для Metal Sludge. Он написал:



«Место за барабанами в KINGDOM COME на время, пока James восстанавливается и набирается сил, займёт мой брат по "Raiding The Rock Vault" и BURNING RAIN... (Барабанная дробь, пожалуйста)... Blas Elias!



Blas был так добр, что согласился подменить James'a. На данный момент мы не знаем, как долго это может продлиться, но, к счастью, Blas прекрасно чувствует эту музыку и просто убойно справляется! Также справедливо будет сказать, что James всегда упоминал, что Blas — один из его любимых барабанщиков.



KINGDOM COME с нетерпением ждут всех в Далласе 23 сентября с JACK'S GREAT WHITE и BULLETBOYS и в Сан-Антонио 24 сентября с Lita Ford, LEGS DIAMOND и MOXY! Увидимся там!»







