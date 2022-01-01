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Kingdom Come

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KINGDOM COME наняли другого барабанщика, пока James Kottak восстанавливается



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Согласно сообщению Metal Sludge, KINGDOM COME наняли Blas'a Elias'a (SLAUGHTER) для игры на ударных, пока James Kottak «восстанавливается и набирается сил».

Вокалист KINGDOM COME Keith St. John, который присоединился к группе в 2018 году в качестве замены оригинального фронтмена Lenny Wolf'a, объявил о присоединении Blas'a к гастрольному составу KINGDOM COME в заявлении для Metal Sludge. Он написал:

«Место за барабанами в KINGDOM COME на время, пока James восстанавливается и набирается сил, займёт мой брат по "Raiding The Rock Vault" и BURNING RAIN... (Барабанная дробь, пожалуйста)... Blas Elias!

Blas был так добр, что согласился подменить James'a. На данный момент мы не знаем, как долго это может продлиться, но, к счастью, Blas прекрасно чувствует эту музыку и просто убойно справляется! Также справедливо будет сказать, что James всегда упоминал, что Blas — один из его любимых барабанщиков.

KINGDOM COME с нетерпением ждут всех в Далласе 23 сентября с JACK'S GREAT WHITE и BULLETBOYS и в Сан-Антонио 24 сентября с Lita Ford, LEGS DIAMOND и MOXY! Увидимся там!»




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