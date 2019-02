сегодня



Видео с выступления KINGDOM COME



Видео с выступления группы KINGDOM COME во время вечеринки в честь круиза Monsters Of Rock доступно для просмотра ниже. Шоу состоялось 23 февраля в Magic City Casino (Майами, Флорида).



Вокалист Lenny Wolf не участвует в нынешнем реюнион-туре KINGDOM COME, стартовавшем в сентябре в Сиэтле, Вашингтон. В гастролях, посвящённых 30-летию выпуска одноимённого дебютного альбома группы, принимают участие барабанщик James Kottak, а также гитаристы Danny Stag и Rick Steier, басист Johnny B. Frank и вокалист Keith St. John (ранее в MONTROSE и LYNCH MOB). Это турне стало первым для Kottak'а после его продолжительной борьбы с алкоголизмом, из-за которой его выгнали из SCORPIONS.



На вопрос, трудно ли было собрать четырёх из пяти оригинальных участников KINGDOM COME для тура, Kottak ответил в интервью Eonmusic:



«Вообще нет. Я первоначально начал обсуждать это с Lenny в 2008 году. Я знал, что намечается прощальный тур SCORPIONS, и мы все вместе собрались примерно в 2012-м или 2013-м. Мы все пятеро находились здесь, в Лос-Анджелесе, мы ходили на репетиции, беседовали, у нас были шоу, предложения на столе, всё было хорошо, а затем мне позвонили из лагеря SCORPIONS и сказали: "Знаешь, мы решили не прощаться. Мы собираемся сделать альбом, поехать в ещё одно мировое турне, ты можешь не играть с KINGDOM COME и другими своими проектами?" И я такой: "Ну ладно", потому что я был предан SCORPIONS. Я люблю этих парней, я люблю группу, поэтому я забил на всё. Мне пришлось отложить всё на задний план. И вот мы здесь сейчас, у меня появилась такая возможность, и всё вроде как встало на свои места, так что чудесно быть там, где мы сейчас находимся».



























+0 -2









просмотров: 732