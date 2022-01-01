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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 12
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 11
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Kingdom Come

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28 сен 2022 : 		 KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias

26 авг 2022 : 		 KINGDOM COME наняли другого барабанщика, пока James Kottak восстанавливается

24 авг 2022 : 		 JAMES KOTTAK о концертах KINGDOM COME: «Меня не будет, не тратьте время»

23 июл 2022 : 		 JAMES KOTTAK — о GENE'е SIMMONS'е: «Он невероятный бизнесмен!»

20 июн 2022 : 		 JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock

15 июн 2022 : 		 KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock

26 апр 2021 : 		 KINGDOM COME могут сменить название ради выпуска новой музыки

17 сен 2020 : 		 KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни

3 сен 2020 : 		 KINGDOM COME могут сыграть новые песни

15 июл 2020 : 		 BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»

13 фев 2020 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

15 май 2019 : 		 KINGDOM COME два года не могут выпускать новую музыку

7 май 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

8 ноя 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы»

17 окт 2018 : 		 Гитарист KINGDOM COME: «С годами мы становимся сильнее»

17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

30 сен 2018 : 		 KINGDOM COME открыли тур

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME

30 авг 2018 : 		 JAMES KOTTAK о туре KINGDOM COME

28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME
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|||| 28 сен 2022

KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias



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KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias (SLAUGHTER) — видео доступно ниже.






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