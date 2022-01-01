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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
12
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ...
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Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE...
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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
12
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ...
11
все новости группы
Kingdom Come
Германия
Hard Rock
http://www.kingdomcome.de
Myspace:
http://www.myspace.com/lennywolf
Facebook:
https://www.facebook.com/kingdomcome.official
28 сен 2022
:
KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias
26 авг 2022
:
KINGDOM COME наняли другого барабанщика, пока James Kottak восстанавливается
24 авг 2022
:
JAMES KOTTAK о концертах KINGDOM COME: «Меня не будет, не тратьте время»
23 июл 2022
:
JAMES KOTTAK — о GENE'е SIMMONS'е: «Он невероятный бизнесмен!»
20 июн 2022
:
JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock
15 июн 2022
:
KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock
26 апр 2021
:
KINGDOM COME могут сменить название ради выпуска новой музыки
17 сен 2020
:
KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни
3 сен 2020
:
KINGDOM COME могут сыграть новые песни
15 июл 2020
:
BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»
13 фев 2020
:
Видео с выступления KINGDOM COME
15 май 2019
:
KINGDOM COME два года не могут выпускать новую музыку
7 май 2019
:
Видео с выступления KINGDOM COME
27 фев 2019
:
Видео с выступления KINGDOM COME
8 ноя 2018
:
JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы»
17 окт 2018
:
Гитарист KINGDOM COME: «С годами мы становимся сильнее»
17 окт 2018
:
JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом
5 окт 2018
:
Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре
30 сен 2018
:
KINGDOM COME открыли тур
5 сен 2018
:
Новые даты выступлений KINGDOM COME
30 авг 2018
:
JAMES KOTTAK о туре KINGDOM COME
28 июн 2018
:
KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a
7 мар 2018
:
JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME
20 окт 2017
:
JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME
27 май 2015
:
KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес
26 май 2015
:
Обман с KINGDOM COME
27 мар 2015
:
JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»
21 май 2013
:
Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN
23 апр 2013
:
Семплы новых песен KINGDOM COME
15 апр 2013
:
Новое видео KINGDOM COME
2 апр 2013
:
Семпл новой песни KINGDOM COME
28 фев 2013
:
Детали нового альбома KINGDOM COME
31 янв 2013
:
Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле
28 ноя 2012
:
Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле
24 июл 2012
:
KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?
4 апр 2011
:
Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания
11 мар 2011
:
Семплы с нового альбома KINGDOM COME
22 фев 2011
:
Новая песня KINGDOM COME
15 дек 2010
:
KINGDOM COME выпустят в марте 'Rendered Waters'
24 дек 2009
:
Новое видео KINGDOM COME
20 янв 2009
:
KINGDOM COME: подробности об альбоме 'Magnified'
12 ноя 2007
:
Российское турне KINGDOM COME
30 сен 2007
:
Из KINGDOM COME ушел гитарист Yenz Leonhardt
18 июн 2007
:
Выступления KINGDOM COME в России были признаны одним из лучших туров года
25 дек 2006
:
Видеоклип KINGDOM COME 'Ain't Crying For The Moon' в сети
27 сен 2006
:
Обнародовано расписание концертов KINGDOM COME в СНГ
31 июл 2006
:
Аудиосэмплы нового альбома KINGDOM COME в сети
25 июл 2006
:
KINGDOM COME огласили название нового альбома
26 май 2006
:
KINGDOM COME закончили работу над новым альбомом
12 янв 2006
:
KINGDOM COME собираются перезаписать "Get It On" для нового диска
7 окт 2005
:
KINGDOM COME: На новом альбоме будет «уйма тяжелых гитарных партий»
27 янв 2005
:
KINGDOM COME открывают форум
18 мар 2004
:
KINGDOM COME дают имя новому диску
28 авг 2003
:
KINGDOM COME в студии
22 окт 2002
:
KINGDOM COME: новые сэмплы
28 сен 2022
KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias
KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias (SLAUGHTER) — видео доступно ниже.
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Сообщений нет